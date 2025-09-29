Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01
T.C. BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN
T.C. BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2024/717 Esas
DAVALI
:
1-ORHAN MİL 16435645846
Mahkememizde görülen 235,06 Gr altın karşılığı olan para üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesine ilişkin açılan davada davalı Orhan Mil' in yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; TMK 644 madde gereğince ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde var ise itirazlarınızı bildirmeniz veya paylaşma davası açmanız aksi takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu , dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02302250