T.C. BİRECİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO

:

2024/185 Esas





KARAR NO

:

2025/85





Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/03/2025 tarihli ilamı ile 116/1, 142/2.h.1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), TCK'nun 58/6-7 maddesi ve 5275 SAYILI YASANIN 108/3 Maddesi Uyarınca İkinci Kez Tekerrür Hükümlerinin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik, 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim Halil ve Hadibe oğlu, 10/10/1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı BARIŞ ÇETİN' e Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında

İLANEN TEBLİĞİNE,



