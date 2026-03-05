T.C. BİRECİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2018/165 Esas





KARAR NO

:

2025/281





Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2025 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ğalaf ve Emine oğlu, 1972 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MİZAR ELHAMMADİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, kendisine gerekçeli karartebliğ edilememiştir.





Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş, fakat beyan ettiği adres olmaması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında

İLANEN TEBLİĞİNE,



