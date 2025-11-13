T.C. BODRUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2024/674





KARAR NO

2025/410





DAVACI

K.H.





KATILAN

KAZIM İLKER EMRE, Ömer ve Güngör oğlu, 25/09/1987 MİLAS doğumlu.





SANIK

NECATİ GÜNEŞ, Mehmet Ali ve Emine oğlu, 13/04/1969 KÜTAHYA doğumlu.





SANIK

ÖZGÜR DEMEK, Hüdaverdi ve Gülnur oğlu, 06/06/2003 KÜTAHYA doğumlu.





SUÇ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık





SUÇ TARİHİ :

02/12/2021





SUÇ YERİ

MUĞLA/BODRUM





KARAR TARİHİ

04/07/2025





Sanık Özgür DEMEK'in adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 04/07/2025 tarih ve yukarıda esas- karar numarası yazılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Karar Özeti:





H Ü K Ü M:

Yukarıda Gerekçesi İzah Edildiği Üzere,





A-NECATİ GÜNEŞ HAKKINDA;





Sanık Necati Güneş hakkında Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasının sanığın 23/11/2024 tarihinde ölümü nedeniyle TCK 64/1 ve CMK'nın 223/8. maddesi gereğince

DÜŞMESİNE

Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,





B-ÖZGÜR DEMEK HAKKINDA;





Sanık

Özgür Demek'in

üzerine atılı ve sabit görülen

katılan Kazım İlker Emre'ye

yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nın 158/1-f.son maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, amaç ve saiki, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer dikkate alınarak takdiren

4 YIL HAPİS ve 91 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,





2-

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak cezasından TCK'nın62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak

3 YIL 4 AY HAPİS VE 75 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,





4-

Sanığa verilen gün adli para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyo-ekonomik durumu gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den hesaplanmak suretiyle sanığın

(75 gün x 20,00 TL) =1.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,





5-

Sanığın neticeten

3 YIL 4 AY HAPİS VE 1.500TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, paranın alım gücü, sanığın kişiliği ve sosyo-ekonomik durumu nazara alınarak, TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca taksitlendirmeye yer olmadığına adli para cezasının ödenmemesi halinde, 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesi uyarınca hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtar edilmesine,





7-

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alınarak TCK'nın 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevirme, aynı yasanın 51. maddesinde düzenlenen erteleme ve CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,





8-

Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararının 7242 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,





9-

Karar kesinleştiğinde sanık hakkındaki HAGB kararı yönünden gereğinin taktir ve ifası için Kütahya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/4 Esas, 2021/56 Karar sayılı dosyasına müzekkere yazılarak CMK'nun 231/11 maddesi gereğince

İHBARDA BULUNULMASINA,





Dosyada yargılama gideri olarak gözüken 525,00 TL tebligat gideri ve 90,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 615,00 TL yargılama giderinin sanık Özgür Demek'ten tahsili ile hazineye gelir kaydına,





Dair, Cumhuriyet Savcısının katılımıyla,

mütalaaya uygun

olarak verilen karara karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren "iki hafta" içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine bulunacak beyanla tutanağa geçirilmek suretiyle veya sanığın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne müracaatı veya beyanının tutanağa bağlanması suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde

İSTİNAF

yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

04/07/2025"



