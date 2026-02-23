Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. BOĞAZLIYAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
İ L A N
Sayı : 2024/24 Ort. Gid. Satış
Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/10/2023 tarih ve 2022/697 Esas, 2023/840 Karar sayılı ilamı gereğince; Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 213 ada 108 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 213 ada 107 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 224 ada 68 parsel sayılı, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 230 ada 92 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 215 ada 8 parsel sayılı taşınmazların açık artırma şeklinde satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.
Satışa esas olmak üzere; Satış Memurluğumuzca yapılan 09/11/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 230 ada 92 parsel sayılı 48,37 metrekare arsa vasıflı taşınmazın değerinin 109.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 215 ada 8 parsel sayılı 6.614,26 metrekare arsa vasıflı taşınmazın değerinin 8.028.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 213 ada 108 parsel sayılı 7.684,06 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 537.884,20-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 213 ada 107 parsel sayılı 7.343,67 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 514.056,90-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 224 ada 68 parsel sayılı 6.360,81 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 561.648,60-TL olduğu belirlenmiştir.
Hissedar Yaşar oğlu, 1994 doğumlu, 566*****626 T.C. Kimlik numaralı Burak ÇINAR ve Yaşar kızı, 2000 doğumlu, 465*****692 T.C. Kimlik numaralı Aslı ÇINAR' ın, tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, Satış Memurluğumuzca bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Satış Memurluğumuzca yapılan 09/11/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarının, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
