T.C. BOĞAZLIYAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/10/2023 tarih ve 2022/697 Esas, 2023/840 Karar sayılı ilamı gereğince; Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 213 ada 108 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 213 ada 107 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 224 ada 68 parsel sayılı, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 230 ada 92 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih Mah./Köyü 215 ada 8 parsel sayılı taşınmazların açık artırma şeklinde satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.





Satışa esas olmak üzere; Satış Memurluğumuzca yapılan 09/11/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 230 ada 92 parsel sayılı 48,37 metrekare arsa vasıflı taşınmazın değerinin 109.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 215 ada 8 parsel sayılı 6.614,26 metrekare arsa vasıflı taşınmazın değerinin 8.028.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 213 ada 108 parsel sayılı 7.684,06 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 537.884,20-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 213 ada 107 parsel sayılı 7.343,67 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 514.056,90-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı/Fatih 224 ada 68 parsel sayılı 6.360,81 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 561.648,60-TL olduğu belirlenmiştir.



