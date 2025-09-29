T.C. BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI :

1-Ramazan Özkan Soner Karaşahin, Murat ve Döndü oğlu,1986 doğumlu, TC No:241******06





2-Hediye Karaşahin, Murat ve Döndü kızı, 1980 doğumlu, TC No: 241******64





3-Menekşe Karaşahin, Murat ve Döndü kızı, 1984 doğumlu, TC No: 241******64





4-Gazi Erikçi, İbrahim ve Rukiye oğlu, 1967 doğumlu, TC No: 216******76





5-Hediye Erikçi, İbrahim ve Rukiye kızı, 1970 doğumlu, TC No: 138******76





6-Uğur Erikçi, İbrahim ve Rukiye oğlu, 1976 doğumlu, TC No: 216******86





7-Aliye Şahin, İbrahim ve Rukiye kızı, 1973 doğumlu, TC No: 217******62





Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.





Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacılar vekili Av. Alperen Sak'ın dava dilekçesinde; Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özburun Beldesi Üsküdar Mevkii, 431 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat niteliğindeki ev ve ahır niteliğindeki taşınmazlar müvekkillerin muris babası Lutfi ERİKÇİ tarafından tüm masrafları karşılanarak yapıldığını ve bu süreden itibaren diğer masrafları Lutfi ERİKÇİ'nin kendisi ve kendisinin ölümünden sonra da mirasçıları tarafından karşılandığını, bu taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi davasının halen devam ettiğini, söz konusu taşınmaz üzerindeki iki katlı betonarme ev, ahır biçimindeki yapı ve diğer tüm yapılar miras bırakan Lütfi ERİKÇİ’nin sağ olduğu 1979 yılında kendisi tarafından yaptırıldığını, bu durum murisin tüm kardeşleri ve kardeşlerinin mirasçıları tarafından bilinmesine rağmen bu evin müvekkillerin babasına ait olduğu davalılar tarafından kabul edilip edilmediği Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan ortaklığın giderilmesi davası esnasında taraflara sorulmadığını ve çok fazla paydaş bulunduğu için bilinmediğini, bu sebeple Özburun Beldesi Üsküdar Mevkii, 431 Ada, 5 parsel üzerinde Bolvadin Tapu Müdürlüğünden alınan bilgilere göre hak sahibi olan tüm paydaşları davalı sıfatında gösterdiklerini, muhdesatın müvekkillerin babası tarafından yapıldığı ve mirasçılarına ait olduğu komşu taşınmaz maliklerinin tanıklıklarıyla, inşaat malzemelerine ilişkin faturalarla, inşaat ruhsatnamesi ve yapı kullanım izni gibi resmi belgelerle ispatlanacağını, ayrıca da bu evin Lutfi ERİKÇİ tarafından yapıldığı hususunda inşaatın yapımında çalışan işçi Bayram HANLI, inşaatı yapan usta Selahattin AÇIKGÖZ, hem planı çizen hem de komşu olan İdris ÖZDEMİR ve komşu olup inşaatın yapımına şahit olan Ahmet ÇILDIR tanıklık edeceğini, muris Lutfi ERİKÇİ, kardeşi olan İbrahim ERİKÇİ ile aralarında 30.05.1976 tarihli Satış Senedi(Köy Senedi) ile yapmış oldukları satış anlaşmasına dayanarak söz konusu yapıları inşa ettiğini ve yine bu senede dayanarak işbu yapıları kullandığını, davalarının kabulüne, Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özburun Kasabası Üsküdar Mevkii, 431 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki iki katlı betonarme ev, ahır biçiminde yapının ve diğer tüm yapıların (muhdesatın) davacıların murisi Lutfi ERİKÇİ'ye ait olduğunun tespitine, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



