Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01

T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76

Esas Sayılı Dosyalar

DAVACI
:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Esas
İl/İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
Davalı
Baba Adı
2026/67Aydın/BozdoğanÖrentaht1146 ve7Ali GeçenMustafa
2026/68Aydın/BozdoğanÖrentaht105211, 212, 688H. Gökçen TaylanOsman
2026/69Aydın/BozdoğanÖrentaht105680, 305, 681Şefika YiğitMehmet
2026/70Aydın/BozdoğanÖrentaht105303Nuray ŞahanAhmet
2026/71Aydın/BozdoğanÖrentaht105302Yılmaz YiğitAhmet
2026/72Aydın/BozdoğanÖrentaht1282 ve 21Mehmet ArslanMehmet
2026/73Aydın/BozdoğanÖrentaht1306Minnaz Arslanİsmail
2026/74Aydın/BozdoğanÖrentaht105483Turgut ÇamMustafa
2026/75Aydın/BozdoğanBaşalan1011Mehmet ÇetinkayaHüseyin
2026/76Aydın/BozoğanSırma1216Ayşe OnbaşıoğluAli Rıza
    
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, 

    
b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, 

    
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 

    
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 14/04/2026 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 26.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02416526