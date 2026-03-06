Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
T.C. BOZDOĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76
Esas Sayılı Dosyalar
DAVACI
:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Esas
İl/İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
Davalı
Baba Adı
|2026/67
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|114
|6 ve7
|Ali Geçen
|Mustafa
|2026/68
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|105
|211, 212, 688
|H. Gökçen Taylan
|Osman
|2026/69
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|105
|680, 305, 681
|Şefika Yiğit
|Mehmet
|2026/70
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|105
|303
|Nuray Şahan
|Ahmet
|2026/71
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|105
|302
|Yılmaz Yiğit
|Ahmet
|2026/72
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|128
|2 ve 21
|Mehmet Arslan
|Mehmet
|2026/73
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|130
|6
|Minnaz Arslan
|İsmail
|2026/74
|Aydın/Bozdoğan
|Örentaht
|105
|483
|Turgut Çam
|Mustafa
|2026/75
|Aydın/Bozdoğan
|Başalan
|101
|1
|Mehmet Çetinkaya
|Hüseyin
|2026/76
|Aydın/Bozoğan
|Sırma
|121
|6
|Ayşe Onbaşıoğlu
|Ali Rıza
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 14/04/2026 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 26.02.2026
