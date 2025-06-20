T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi 123 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar





MEVKİİ

:

Soğuk Kuyu





PAFTA NO

:





ADA NO

:

123





PARSEL NO

:

8





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

3604,65 m²





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Metin Ölmez





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI

:

DSİ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE





BELGELERİN ÖZETİ

:





1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/174 Esas sayısında dava açılmıştır.





2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,





3-Husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,





4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,





5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,



