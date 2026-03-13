Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:01
T.C. BURSA 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
İLAN
Esas : 2024/314
Karar : 2024/535
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/12/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 268/1 yollamasıyla 267/1 maddesi gereğince 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mohamad ve Hevin kızı, 10/04/2003 Suriye doğumlu suça sürüklenen çocuk Şilan ALO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyan ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunan mahkememiz denginde bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartı ile zabıt katibine bulunulacak bir beyan ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLAN OLUNUR.
