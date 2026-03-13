T.C. BURSA 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN









Esas : 2024/314





Karar : 2024/535





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/12/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 268/1 yollamasıyla 267/1 maddesi gereğince 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mohamad ve Hevin kızı, 10/04/2003 Suriye doğumlu suça sürüklenen çocuk Şilan ALO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



