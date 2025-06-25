Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
:
2024/567 Esas
Davacı Fevzi Güner tarafından davalı Mahmut Celaleddin ve arkadaşları aleyhlerine açılan İpoteğin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Soğukkuyu mahallesi, 4714 ada - 18 parselde kain taşınmazın sahibi olduğunu, işbu taşınmaz üzerinde 03.10.2000 tarihli İbrahim Rebii oğlu Refik Aziz Gorban lehine 599040000.00 ETL ve Ali oğlu Mahmut Celaleddin lehine 304920000.00 ETL imar uygulaması sonucu kanuni ipoteğin tesis edildiğini, davalılar lehine tesis edilen ipoteğin bedelsiz kaldırılmasını, aksi halde mahkemece belirlenecek ipotek bedelinin ödenmesi ile ipoteğin kaldırılmasını, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalılardan Mahmut Celaleddin'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından; işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, yine bu süre içerisinde mahkemeye başvurarak ek süre talep edebileceğiniz ve süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları davalı Ali oğlu Mahmut Celaleddin'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02247309
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