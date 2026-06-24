T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayyım Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aleyhine Gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 548 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz Mustafa Oğlu Mustafa EF'in gaipliğine, taşınmazın Mustafa Oğlu Mustafa EF adına olan tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mirasının Devlete intikalini talep ve dava etmiş olup, Mustafa Oğlu Mustafa EF'in tespit edilememesi halinde gaip kabul edilebileceği ve hakkının yürürlük yönünde Devlete intikal edebileceği hususu da gözetilerek, Mustafa Oğlu Mustafa EF hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememizin yukarıda belirtilen esasına müracaat ederek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.