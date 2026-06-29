T.C. BURSA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 04/11/2025 tarih ve 2016/600 Esas 2025/653 Karar sayılı dosyasında sanık EYAD ALLAHAM (Mohammad ve Eıd Maha oğlu, 1988 Suudi Arabistan doğumlu) basit yaralama suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği, sanığın adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık EYAD ALLAHAM'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.