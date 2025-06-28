T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Nihat FINDIK tarafından aleyhinize açılan mahkememizin 2024/236 esas sırasında kayıtlı Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce Şirinevler Mah. 17. Sk. No:21 Yıldırım/BURSA adresinize duruşma gününü bildirir duruşma tutanağı ile dava dilekçesinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, hazırlanan tebligat iade döndüğünden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 03/03/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.