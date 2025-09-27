Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01
T.C. BURSA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı:
2021/2025 Esas
Konu: İlanen Tebligat
Davacı, SAFİYE SİYAHOĞLU ile Davalılar, MURAT KEMAL UZAR, SELMA UZAR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında verilen 10/09/2025 tarihli ara karar gereğince; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, YenimahalleMah.730 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden 14867436650 TC kimlik numaralı davalı Semra Uzar'ın 25/12/2025 günü saat 13.10'da Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
