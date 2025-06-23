Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01
T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2023/988 Esas 20/05/2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememiz dosyasından verilen 20/05/2025 tarihli celse ara kararı gereğince; yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı
ÖZLEM BİNGÖL
ve davalı
MURAT BİNGÖL'
ün tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma
09/10/2025 günü saat 11:50'
de yapılacaktır.
Davacı Alev Öztürk vekili tarafından; Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 7092 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalılar Özlem Bingöl ve Murat Bingöl'ün belirli gün ve saatte (09/10/2025 saat 11:50) bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmeleri, aksi halde duruşmalara yokluklarında devam edilerek karar verileceği hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No:ILN02246753
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