T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememiz dosyasından verilen 20/05/2025 tarihli celse ara kararı gereğince; yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı

ÖZLEM BİNGÖL

ve davalı

MURAT BİNGÖL'

ün tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma

09/10/2025 günü saat 11:50'

de yapılacaktır.





Davacı Alev Öztürk vekili tarafından; Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 7092 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalılar Özlem Bingöl ve Murat Bingöl'ün belirli gün ve saatte (09/10/2025 saat 11:50) bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmeleri, aksi halde duruşmalara yokluklarında devam edilerek karar verileceği hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere