T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/367 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri:

Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi,

Ertuğrul Mah., 8002 Ada, 2 Parsel

nolu 2.995,92 m² yüzölçümlü “Onüç Katlı Betonarme Apartman, Ofis, İşyeri ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan, kat mülkiyetine geçmiş olan,

199/11147 arsa paylı, 3. Kat, 6 Nolu Bağ. Bölüm olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır





Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde;





Beyan; Yönetim Planı : 12/06/2015-Beyan; ....KM ne Çevrilmiştir- Beyan; AT ....KM ne Çevrilmiştir- Beyan; AT Etibank Genel Müdürlüğü lehine 660.55 m2 irtifak hakkı-

1200000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır ( Bursa 28. Noterliği 11/08/2025 tarih 32199 sayı ile onaylı kira sözleşmesi vardır şerhi bulunmaktadır.





Satışa konu borçluya ait taşınmaz 23 Nisan(Mahalli) Mah., Şair Celal Sılay Sok. No:4, K:3 D:6 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Satışa konu borçluya ait taşınmaz tek bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış otoparkı ve çocuk oyun alanı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+11 normal+çatı kat olmak üzere toplam 13 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve 1. katında ticari, diğer katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sol üst kısmında yer almakta olup Köroğlu Caddesine cephelidir. Daire mimari projesine göre antre, 3 oda, soyunma odası, salon, mutfak, banyo, duş ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, mutfağın zemini granit/seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salon tavanında alçıpan havuz detayları ile fransız balkonu bulunmaktadır. Oda kapıları membran panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst ankastre dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve yerden ısıtmalı olup balkonlarında cam balkon kapama sistemi bulunmaktadır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Nilüfer Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam

net kullanım alanı yaklaşık 99,60 m²,

katlarının toplam

brüt kullanım alanı yaklaşık 144,24 m²

olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 10-12 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Şair Celal Sılay Sokağa cepheli olup Ata Bulvarına 530 m, İzmir Yolu Caddesine 625 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 10,96 km uzaklıkta bulunmaktadır.





İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır





Kıymeti:

8.750.000,00 TL





KDV Oranı:

%10





Kaydındaki Şerhler: