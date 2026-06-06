Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/310 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/310 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri:Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 19 Parsel (Yeni 12824 Ada 3 Parsel)numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan9.879,08 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %10-15 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklindedir. Taşınmazın kadastro yolu yoktur altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 19 Parsel (12824 Ada 3 Parsel) Yüzölçümü : 9.879,08 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SAYS - Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yapılan araştırmalarda bahse konu parselin "Nitelikli Doğal Koruma Alanında kaldığıgörülmektedir. Kıymeti : 12.348.850,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı : İş bu taşınmazın 3105,31 m2lik kısmı 12815 Ada 1 Parsel nolu tescilli orman sınırı içinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:06
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 96 Parsel (Yeni 12837 Ada 11 Parsel)numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 5.462,12 m2yüzölçümündeki taşınmaz Mürseller mahalle yolu kenarında, %15-20 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklindedir. Kadastro yolu vardır. Altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 96 Parsel (12837 Ada 11 Parsel) Yüzölçümü : 5.462,12 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SAYS - Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yapılan araştırmalarda bahse konu parselin "Nitelikli Doğal Koruma Alanında kaldığıgörülmektedir. Kıymeti : 8.193.180,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 11:06 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:06
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 81 Parsel (Yeni 12833 Ada 2 Parsel)numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan4.030,64 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %5-10 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklindedir. Taşınmazın kadastro yolu yoktur. Taşınmaz altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 81 Parsel (12833 Ada 2 Parsel) Yüzölçümü : 4.030,64 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SAYS - Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yapılan araştırmalarda bahse konu parselin "Nitelikli Doğal Koruma Alanında kaldığıgörülmektedir. Kıymeti : 4.030.640,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ; İş bu taşınmazın 1339,33 m2lik kısmı 12815 Ada 1 parsel nolu tescilli orman sınırı içinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:36
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 709 Parsel (Yeni 12840 Ada 91 Parsel) numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan13.015,87 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %8-10 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklindedir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır. Belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 709 Parsel (12840 Ada 91 Parsel) Yüzölçümü : 13.015,87 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SAYS - Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yapılan araştırmalarda bahse konu parselin "Nitelikli Doğal Koruma Alanında kaldığıgörülmektedir. Kıymeti: 13.015.870,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı-Bursa Kadastro Müdürlüğü
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02481673