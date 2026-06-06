T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2025/310 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Taşınmazın Özellikleri:Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 19 Parsel (Yeni 12824 Ada 3 Parsel)numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan9.879,08 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %10-15 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklindedir. Taşınmazın kadastro yolu yoktur altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi 0 Ada 19 Parsel (12824 Ada 3 Parsel) Yüzölçümü : 9.879,08 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SAYS - Sit Alanları Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yapılan araştırmalarda bahse konu parselin "Nitelikli Doğal Koruma Alanında kaldığıgörülmektedir. Kıymeti : 12.348.850,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı : İş bu taşınmazın 3105,31 m2lik kısmı 12815 Ada 1 Parsel nolu tescilli orman sınırı içinde kalmaktadır.



