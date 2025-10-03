Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO:
2025/62 Esas
KARAR NO:
2025/485
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2025 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Gürbüz ve Meral oğlu, 09/11/1990 doğumlu, Artvin, Şavşat, Pınarlı mah/köy nüfusuna kayıtlı ANIL GÖKCAN ÖZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık Anıl Gökcan ÖZCAN hakkında verilen ilamın
İLANEN TEBLİĞİNE
,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde
İSTİNAF
yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. . 18.09.2025
