Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN VARAKASI
Sayı :
2024/1071 Esas
225/624 Karar
"Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan sanık Songül Kurumehmetoğlu hakkında Basit Yargılama Usulu uygulanarak sanığın 'Beraatine' dair verilen karar müşteki Abdulkareem Naser Husseın'e tebliğ edilemediği gibi tebliğe yarar başka adresi bulunmayan ve adresi meçhul sayılan müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu ilan varakasının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki iki hafta içerisinde vereceği bir dilekçe ile nihai karara itiraz yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur. 21.10.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02317691