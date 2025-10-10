T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/2736 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/2736 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Gürpınar- Pınartepe Mahallesi, Avrupa Caddesine cepheli olarak, Ülker 2 Sokak, No: 6, Özuğur Apartmanında kain, 1720 ada, 4 nolu parselde kayıtlı binanın ; 3. bodrum kat ve 2. bodrum katta, 92/3574 arsa payına tefrikli (1) nolu Dubleks Meskenin tamamıdır. Binanın kapalı otopark alanı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, Gürpınar merkezine 350 m mesafede olup sosyal alanlara çok yakın mesafededir. Konu Bina; 4 Bodrum+Zemin+5Normal+Çatı Katlıdır. Bina takribi 15 yıllıktır. Binanın 3. bodrum katı, Ülker Sokaktan bina giriş katıdır. Bina III-B yapı sınıfında olup yapı ruhsatı tarihi 24.04.2008 dir. İstanbul1. derece deprem bölgesindedir. 3. bodrum katı ; Brüt 75,00 m2 alanlı olup fiili kullanımda 2 adet oda, antre ve banyo hacimlerinden,2. bodrum katı; Brüt 109,00 m2 alanlı olup Salon, 2 oda, antre, ebeveyn banyo, mutfak ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dairede ısıtma amaçlı kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Daire bakımlı haldedir. Dubleks Meskenin Brüt alanı : 196,60 m2 , Net kullanım alanı : 142,77 m2 dir





Yüzölçümü : 1.526,65 m2 (Ana taşınmaz)





Arsa Payı : 92/3574





İmar Durumu : İmar durum bilgisi verilmediğinden detaylı bilginin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması gerekmektedir.





Kıymeti : 5.800.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



