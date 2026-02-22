Giriş Tarihi: 22.02.2026 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/16753 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 3744 Parsel
Adresi : Mimaroba Mahallesi, Şenay Sokak No: 1C Emlak Konut 146-C K: Zemin D:1 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 4.741,98 m2
Arsa Payı : 165/9090
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri uygulama imar planında, Önlemli alan 5.1 lejantlı, kısmen Emsal (Kaks): 1.60, Blok Nizam 7 kat Konut Alanı, kısmen Park Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 5.470.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: KIRA SERHI : 12.02.1998 T. YEV. 693 BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S. LEHINE 99 YIL MÜDDETLE
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:49
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:49
20/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
