T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 3744 Parsel





Adresi : Mimaroba Mahallesi, Şenay Sokak No: 1C Emlak Konut 146-C K: Zemin D:1 Büyükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 4.741,98 m2





Arsa Payı : 165/9090





İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri uygulama imar planında, Önlemli alan 5.1 lejantlı, kısmen Emsal (Kaks): 1.60, Blok Nizam 7 kat Konut Alanı, kısmen Park Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.





Kıymeti : 5.470.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: KIRA SERHI : 12.02.1998 T. YEV. 693 BOGAZIÇI ELEKTRIK DAGITIM A.S. LEHINE 99 YIL MÜDDETLE



