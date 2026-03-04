T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

34AYA10 Plakalı , 2019 Model , BMW Marka , 36615830 Motor No'lu , WBA31AC03L5P34891 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Satışa konu araç; 34 AYA 10 Plakalı 2019 Model BMW Marka X1 S DRİVE 16D tipli BEYAZ (Metalik) renkli hususi otomobil/SUV görüldü. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araçların Yeddiemin otoparkında açık alanda korunduğu ve olumsuz hava koşullarından etkilenmiş olabileceği, oluşmuş yada olması muhtemelen zararın sorumluluğu ihale alıcısında olup dikkate alınması gerekmektedir. Araca ait ANAHTAR var Ruhsat yok, araç sorunsuz ÇALIŞTIRILDI. Araç görselinde ön cam KIRIK, ön ve arka tamponda yer yer küçük çizikler var





NOT:

:

Borçlu şirkete ait ticaret sicil müdürlüğünde yayımlanan gazetede amaç ve konuları kısmında şirketin "

Her türlü motorlu taşıt ticareti , ithalat ve ihracatını yapmak"