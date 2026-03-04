Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/26441 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.910.000,00
|1
|Taşıt
34AYA10 Plakalı , 2019 Model , BMW Marka , 36615830 Motor No'lu , WBA31AC03L5P34891 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Satışa konu araç; 34 AYA 10 Plakalı 2019 Model BMW Marka X1 S DRİVE 16D tipli BEYAZ (Metalik) renkli hususi otomobil/SUV görüldü. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araçların Yeddiemin otoparkında açık alanda korunduğu ve olumsuz hava koşullarından etkilenmiş olabileceği, oluşmuş yada olması muhtemelen zararın sorumluluğu ihale alıcısında olup dikkate alınması gerekmektedir. Araca ait ANAHTAR var Ruhsat yok, araç sorunsuz ÇALIŞTIRILDI. Araç görselinde ön cam KIRIK, ön ve arka tamponda yer yer küçük çizikler var
NOT:
:
Borçlu şirkete ait ticaret sicil müdürlüğünde yayımlanan gazetede amaç ve konuları kısmında şirketin "
Her türlü motorlu taşıt ticareti , ithalat ve ihracatını yapmak"
faaliyetleri arasında olduğu, 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün9'uncu sırasına istinaden söz konusu aracın satışında %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, %18 (10/07/2023 tarihinde itibaren %20) vergi oranı uygulanarak satın aldıkları araçların teslimlerde %20 KDV oranı uygulanacağından borçlu şirkete ait aracın satışında %20 KDV uyulanmasına,
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:20
27/02/2026
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02413756