T.C. ÇAMARDI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

:Ünal DEVELİOĞLU-TC.NO:658*****214-

Niğde ili, Çamardı ilçesi, Bademdere mah/köy, 3 Cilt, 35 Hane 11 BSN sırada nüfusa kayıtlı, Kemal ve Sadiye oğlu, 01/07/1965 dogumlu, Lorentzpleın 12 2522 EB/s Gravenhage Den Haag/HOLLANDA KRALLIĞI





Davacı , FATMA DEVELİOĞLU ileDavalılar , FATMA YILDIRIM, GÜLSİYE GÜNGÖR, GÜLÜZAR ÇOŞKUN, HABİBE ÜÇEL, HÜSEYİN KOCA, İMDAT KOCA, MURAT KOCA, MÜĞDİYE KURT, SANİYE IRMAK, SÜLEYMAN KOCA, ÜNAL DEVELİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;





Mahkememizce ikamet adresinizin yurtdışı adresi görünmesi neticesinde kolluğa adres araştırması için yazılan adres araştırması sonucunda kolluk tarafından verilen cevabı yazıda Hollanda Krallığında ikamet ettiğinizin belirtilmesi neticesinde adınıza yurt dışı tebligat işlemi yapılmış olup, yurtdışı tebligatının teslimat yapılamamasından dolayı posta kutusuna yazılı ihbarname bırakıldığı ve süresi içinde posta ofisinden teslim alınmadığından bahisle tebligatın geçersiz sayıldığı belirtilmiştir. Yurtdışında ikamet ediyor olmanız, Türkiye'de herhangi bir kayıtlı adresinizin bulunmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememiz işbu dosyasına ait dava, dilekçesi, tensip zaptıekli"Bu zarfta dava dilekçesi ve tensip zaptı vardır. HMK'nın 122. ve 127. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tetbliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızın, usulü itirazlarınızın ve delillerinizin mahkemeye ibraz edebileceğiniz, 2 haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamanını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur." şerhli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra

davalı Ünal DEVELİOĞLU'na(