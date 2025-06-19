T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi144 ada 20 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Hüseyin kızı Münüre'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2015 tarih, 2014/722 Esas 2015/582 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/207 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Hüseyin kızı Münüre'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur. 13.06.2025