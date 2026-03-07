T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 981ada 305parsel sayılı taşınmazın maliklerinden SALİH'in Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 0 21.04.2014 tarih, 2013/1352 Esas, 2014/479 Kararsayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/339 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise SALİH'in gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur 17.09.2025