T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/444 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından

İstanbul İli, Çatalca Nakkaş Mahallesi132 Ada 53 parsel sayılı

sayılı taşınmazın

3.319,94m2 lik

kısmının ve

İstanbul İli, Çatalca Nakkaş Mahallesi132 Ada 54

parsel sayılı taşınmazın

3.714,89m2

lik kısmının kamulaştırmasına karar verilip, tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.





1- Taşınmaz maliki : ARAFAT MURAT SARIYAŞAR





2- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





3-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler,





5- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.



