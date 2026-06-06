T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2025/325 Esas





DAVALI:

DİLEK AKDAL - Talip ve Hüsniye kızı, 27/06/1963 Çatalca doğumlu, (İlgili kişinin yerleşim yeri adresi yok.)





Davacı Mehmet Sütlüoğlu tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü: 09/06/2026 günü saat: 14:00'da