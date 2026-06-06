Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇATALCA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2025/325 Esas
DAVALI:
DİLEK AKDAL - Talip ve Hüsniye kızı, 27/06/1963 Çatalca doğumlu, (İlgili kişinin yerleşim yeri adresi yok.)
Davacı Mehmet Sütlüoğlu tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 09/06/2026 günü saat: 14:00'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02482263