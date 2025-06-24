Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İHALE İLANI
T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İHALE İLANI
Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleleri yapılacaktır.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.
No
|İhale Konusu İş
Muhammen
Kira Bedeli
İhale Dosya
Bedeli
Geçici
Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1.a
|Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 210 Adanın kuzeyindeki Özlem Sokak ile Dinç Sokak'ın arasında kalan taşınmazın 1.464,00 m²'lik kısmının 3 (üç) yıllığına kiralanması işi
|558.000,00 TL (Yıllık )
|1.000,00 TL
|50.220,00 TL
|07/07/2025
|14:00
|1.b
|Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 210 Adanın kuzeyindeki Özlem Sokak ile Dinç Sokak'ın arasında kalan taşınmazın 6.650,00 m²'lik kısmının 3 (üç) yıllığına kiralanması iş
|2.520.000,00 TL (Yıllık )
|1.000,00 TL
|226.800,00 TL
|07/07/2025
|14:30
|1.c
|Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak ile Kale Sokak kesişimin de yer alan ve 931 adada bulunan taşınmazın açık ticari otopark olarak kullanılması amacıyla 3 (üç) yıllığına kiralanması işi
3.840.000,00TL+KDV
(Yıllık )
|1.000,00 TL
|345.600,00 TL
|07/07/2025
|15:00
Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır. İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale tarihi günü saat 12.30 dan önce vermeleri gerekmektedir. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;