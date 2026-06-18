T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KAMUOYUNA DUYURULUR





“YAYA GEÇİŞİNE UYGUN HAZIR İÇ KAPILAR (AHŞAP KAPI)”





ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI İLANIDIR.





7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce yürütülen “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” faaliyeti kapsamında Necati Işık ve Oğulları Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi denetime tabi tutulmuş olup, 7223 sayılı yasanın 13/1 ve 7/1-b hükümlerine aykırı fiil sebebi ile Hacıyusufmescit Mah. Özkafa Sk. No:57 Karatay/Konya adresinde üretilen Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapılar (Ahşap Kapı) ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.





Söz konusu firmada üretilen Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapılar (Ahşap Kapı) ürününün kullanılmaması önemle rica olunur.





Firma Unvanı : Necati Işık ve Oğulları Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.





Adresi : Hacı Yusuf Mescit Mah. Özkafa Sk. No:57 Karatay/Konya





Telefon No : 0532 342 71 22



