T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Mehmet Faruk BOZKURT arasında görülen Kamulaştırma davası nedeniyle; Dava konusu Adana ili Ceyhan ilçesi

Camuzağılı Mahallesi 847 parsel

sayılı taşınmazın yukarıda bahsedildiği şekilde kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren hak sahiplerince 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

adına yöneltilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ceyhan Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.





Hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı

10/10/2025 günü saat 13:00

'da mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.