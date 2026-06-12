T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2017/310 Esas





KARAR NO

:

2022/389





Davacı DAVUT ERCAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;





1-Davanın KABULÜ ile,





2-Dava konusu Kastamonu İli Cide İlçesi Kayaardı köyü sınırları içerisinde 105 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik davanın kabulü ileoluşturulan tapu kaydının iptali ile tapunun Mustafa ve Kezban'dan olma 02/03/1932 doğumlu 46270435258 TC. Kimlik numaralı Ahmet Ercan adına tapuya kayıt ve tesciline,





Dair; davacının yüzüne karşı ,davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya bulunduğu yer ya da başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak ve süresi içerisinde istinaf edilmemesi halinde hüküm kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 15/09/2022



