Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01
T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2024/307 Esas
Davalı
:
1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI CİDE MALMÜDÜRLÜĞÜ
Davalı
:
2- DÜZKÖY KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
Davacı
:
3- FATMA YILMAZ
4- HATİCE ÖZ
5- İZZET YILDIRIM
6- METİN YILDIRIM
7- RECEP YILDIRIM
8- SELMA KUŞ
9- SEVİLAY TALİ
10- YILMAZ YILDIRIM
11- EMİNE AGAN
Dava konusu Kastamonu İli Cide İlçesi Düzköy Köyü 114 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kuzey hududunda bulunan ve kadastro tespitlerinde boşluk olarak bırakılan alan davacılar tarafından TMK'nun 713 maddesi gereğince tescili talep edildiği, mahkememizce mahallinde yapılan 01/07/2025 tarihli keşifte hazır bulunan fen bilirkişisi Tamer Bingül'ün 14/07/2025 tanzim tarihli bilirkişi rapor ve krokisinde sarı renk ile boyalı A harfi ile gösterilen 123,52 m² yüz ölçümündeki kısmın; 1-Alternatif: Davaya konu olan ve ekli krokide sarı renk ile boyalı olarak gösterilen A harfi ile gösterilen 123,52 m²'lik kısmın 114 adanın en son parsel numarasından başlanmak koşulu ile parsel numarası verilerek, 2-Alternatif: Davaya konu olan ve ekli krokide sarı renk ile boyalı olarak gösterilen A harfi ile gösterilen 123,52 m²'lik kısmın 114 ada 15 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümüne eklenmesi gerektiği şeklinde belirttiğinden; Taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Cide Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/307 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacıların adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nun 713/5 ve devamı maddeleri gereğince ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02300501