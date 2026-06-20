T.C. ÇİFTELER SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N









Aşağıda kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 32. ve devamındaki maddeleri kapsamında, gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur. İşbu ilan aynı Yasa'nın 33/2. maddesi kapsamında verilmekte olup; şahıs hakkında bilgisi bulunanların duruşma gün ve saatine kadar Mahkememize veya bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine başvurarak bilgi vermeleri rica olunur. Yapılan ilk ilandan sonuç alınamadığı, bu ikinci ilandan da sonuç alınamaz ise şahsın gaipliğine karar verileceği ve ölümüne bağlı hakları bulunanların ölüm ispatlanmış gibi bu haklarını kullanabileceği ilanen duyurulur. Şahıs: Cemile Tabanlı, T.C:26029729838,Süleyman ve Fatma kızı, Körhasan 11/03/1910 doğumluGaiplik Dava Dosya Numarası:2025/269 Esas





Duruşma Yeri: Çifteler Hükümet Konağı, Çifteler Adliyesi Duruşma Salonu, Çifteler/Eskişehir



