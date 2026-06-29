T.C. CİHANBEYLİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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2025/5 SATIŞ

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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Tozlukuyu Mevkii Mevkii,





0 Ada, 1521 Parsel,





Adresi : Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA





Yüzölçümü : 63.700 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 2.548.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



