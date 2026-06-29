Giriş Tarihi: 29.06.2026 00:01
T.C. CİHANBEYLİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. CİHANBEYLİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/5 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Tozlukuyu Mevkii Mevkii,
0 Ada, 1521 Parsel,
Adresi : Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 63.700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.548.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:14
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Tozlukuyu Mevkii Mevkii,
0 Ada, 1537 Parsel,
Adresi : Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 126.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.048.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Arpağanlıgözü Mevkii Mevkii,
0 Ada, 1117 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 92.300 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.692.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:29
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:29
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, KARABAĞ Mahalle/Köy, Kılıçağıl Mevkii Mevkii,
0 Ada, 4820 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 18.500 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 832.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:32
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 13:32
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, KARABAĞ Mahalle/Köy, Kılıçağıl Mevkii Mevkii,
0 Ada, 4840 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 25.500 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.147.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:33
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, KARABAĞ Mahalle/Köy, Kılıçağıl Mevkii Mevkii,
0 Ada, 4848 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Karabağ Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 31.500 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.417.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Tozlukuyu Mevkii Mevkii,
0 Ada, 1545 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 122.300 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.892.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:06
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:06
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, Kulmaç Mevkii Mevkii,
0 Ada, 987 Parsel,
Adresi : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 79.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.168.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 12:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:07
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Cihanbeyli İlçe, KARABAĞ Mahalle/Köy, Kılıçağıl Mevkii Mevkii,
0 Ada, 4399 Parsel,
Adresi : Karabağ Mahallesinde Tarla Nitelikli Taşınmaz Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 180.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.005.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 13:32
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 13:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02497901