Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/979 Esas 15.06.2026
Konu : İLAN METNİ
İLAN METNİ
Dahili davalı Fevziye ERDURAN'ın yurt içi ve mernis adresine Mahkememizce duruşma gün ve saatini bildiren tebliğatın çıkarıldığı, davacıya tebliğ edilemediği, MERNİS kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap vermeniz durumunda dilekçenizin davacı tarafa tebliğ edileceği, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi vermesi durumunda iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,
02/07/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 139.maddesi uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı Fevziye ERDURAN'a tebliğ yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02499859