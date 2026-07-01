T.C. ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ





Dahili davalı Fevziye ERDURAN'ın yurt içi ve mernis adresine Mahkememizce duruşma gün ve saatini bildiren tebliğatın çıkarıldığı, davacıya tebliğ edilemediği, MERNİS kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





İşbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap vermeniz durumunda dilekçenizin davacı tarafa tebliğ edileceği, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi vermesi durumunda iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,



