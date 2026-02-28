Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur."
SIRA NO
ESAS NO
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
ADA NO
PARSEL NO
VASFI
DAVALILARIN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2025/499
|ANKARA- ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR MAH
|185
|15
|TARLA
|FATMA CEVATEMRE VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|2
|2025/500
|ANKARA- ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR MAH
|184
|33
|TARLA
|ALİ ATEŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|3
|2025/501
|ANKARA- ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR MAH
|184
|17
|TARLA
|ALİ İHSAN İKBAL VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|4
|2025/502
|ANKARA- ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR MAH
|184
|34
|TARLA
|LEYHAN YETER VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|5
|2025/503
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|101
|60
|TARLA
|AHMET KÜÇÜK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|6
|2025/504
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|1
|TARLA
|AHMET ÜNAL VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|7
|2025/505
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|118
|1
|TARLA
|FATMA KAPLAN V.D.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|8
|2025/506
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|13
|TARLA
|AHMET ÜNAL VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|9
|2025/507
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|18
|TARLA
|YASEMİN REŞAT VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|10
|2025/508
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|172
|3
|TARLA
|AHMET KÜÇÜK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|11
|2025/509
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|174
|1
|TARLA
|ALİ ERDİNÇ VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|12
|2025/510
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|174
|7
|TARLA
|AHMET KÜÇÜK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|13
|2025/511
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|174
|6
|TARLA
|AHMET KÜÇÜK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|14
|2025/512
|ANKARA- ÇUBUK KARAAĞAÇ MAH
|200
|101
|TARLA
|BERFİN ERKOL VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|15
|2025/513
|ANKARA- ÇUBUK KARAAĞAÇ MAH
|200
|95
|TARLA
|ALİ TOKDEMİR VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|16
|2025/514
|ANKARA- ÇUBUK KARAAĞAÇ MAH
|200
|93
|TARLA
|ALİ ŞİMŞEK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|17
|2025/515
|ANKARA- ÇUBUK KARAAĞAÇ MAH
|200
|99
|TARLA
|MEHMET DİNÇERGÖK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|18
|2025/516
|ANKARA- ÇUBUK YUKARIOBRUK MAH
|108
|10
|TARLA
|SELMA AYGÜN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|19
|2025/517
|ANKARA- ÇUBUK YUKARIOBRUK MAH
|115
|7
|TARLA
|DUDU KADIN AKYAR VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|20
|2025/518
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|172
|2
|TARLA
|AHMET KÜÇÜK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|21
|2025/519
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|170
|6
|TARLA
|AHMET ÜNAL VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|22
|2025/520
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|4
|TARLA
|AHMET ÇELİK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|23
|2025/521
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|2
|TARLA
|AHMET ÇELİK VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
|24
|2025/522
|ANKARA- ÇUBUK EĞRİEKİN MAH
|119
|20
|TARLA
|EMİNE ÖZDEMİR VD.
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
