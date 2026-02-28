Yeni Şafak
T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur."
SIRA NO
ESAS NO
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER 
ADA NO
PARSEL NO
VASFI
DAVALILARIN ADI SOYADI 
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI 
12025/499ANKARA- ÇUBUK   AŞAĞIÇAVUNDUR MAH18515TARLAFATMA CEVATEMRE VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
22025/500ANKARA- ÇUBUK   AŞAĞIÇAVUNDUR MAH18433TARLAALİ ATEŞTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
32025/501ANKARA- ÇUBUK   AŞAĞIÇAVUNDUR MAH18417TARLAALİ İHSAN İKBAL VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
42025/502ANKARA- ÇUBUK   AŞAĞIÇAVUNDUR MAH18434TARLALEYHAN  YETER VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
52025/503ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH10160TARLAAHMET KÜÇÜK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
62025/504ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1191TARLAAHMET ÜNAL VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
72025/505ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1181TARLAFATMA KAPLAN V.D.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
82025/506ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH11913TARLAAHMET ÜNAL VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
92025/507ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH11918TARLAYASEMİN REŞAT VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
102025/508ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1723TARLAAHMET KÜÇÜK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
112025/509ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1741TARLAALİ ERDİNÇ VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
122025/510ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1747TARLAAHMET KÜÇÜK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
132025/511ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1746TARLAAHMET KÜÇÜK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
142025/512ANKARA- ÇUBUK   KARAAĞAÇ MAH200101TARLABERFİN ERKOL VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
152025/513ANKARA- ÇUBUK   KARAAĞAÇ MAH20095TARLAALİ TOKDEMİR VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
162025/514ANKARA- ÇUBUK   KARAAĞAÇ MAH20093TARLAALİ ŞİMŞEK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
172025/515ANKARA- ÇUBUK   KARAAĞAÇ MAH20099TARLAMEHMET DİNÇERGÖK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
182025/516ANKARA- ÇUBUK   YUKARIOBRUK MAH10810TARLASELMA AYGÜNTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
192025/517ANKARA- ÇUBUK   YUKARIOBRUK MAH1157TARLADUDU KADIN AKYAR VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
202025/518ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1722TARLAAHMET KÜÇÜK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
212025/519ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1706TARLAAHMET ÜNAL VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
222025/520ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1194TARLAAHMET ÇELİK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
232025/521ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH1192TARLAAHMET ÇELİK VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
242025/522ANKARA- ÇUBUK   EĞRİEKİN MAH11920TARLAEMİNE ÖZDEMİR VD.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -  ANKARA 
