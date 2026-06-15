Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01
T.C. ÇUKURCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇUKURCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı :2024/25 Esas 09.06.2026
Konu : Vasiyetname ilanı
MİRAS BIRAKAN :
HUZEYCA ERTUNÇ- T.C. No:43981222696, 01/01/1930 Çukurcadoğumlu olup, 03/03/2024 tarihinde vefat etmiştir.
İSTEMİSTEM SAHİBİ :
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı Hakkari Noterliği
İLANEN TEBLİGAT YAPILAN :
1-AHMET ERTUNT
- T.C. No:43978222760-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 01/03/1956 d.lu, Yeşilçeşme Mahallesi Çukurca/HAKKARİ
2-ABUZAHİR ERTUNÇ
-T.C. No:43942223908Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 20/06/1963 d.lu, Yeşilçeşme Mahallesi Vatan Cad. No:9 İç Kapı No:2 Çukurca/HAKKARİ
3-MUSA ERTUNÇ
-T.C. No:43921224636-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 10/04/1972 d.lu, WIEN/AVUSTURYA
4-MEHMETSABRİ ERTUNÇ
-T.C. No:43918224700-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 25/02/1974 d.lu, Yeşilçeşme Mah. Vatan Cad. No:9 İç Kapı No:2 Çukurca/HAKKARİ
Mahkememizde görülmekte olan Mirasbırakan Huzeyca ERTUNÇ’a ait "Vasiyetnamenin Açılması ve Okunması" davasında; Mirasbırakan tarafından Hakkari Noterliği’nin 28/09/2020 tarih ve 8171 yevmiye numarası ile düzenlenen vasiyetname, mahkememizin 13/09/2024 tarihli oturumunda açılmış ve okunmuştur.Adı geçen mirasbırakanın yasal mirasçısı / ilgilisi olduğunuz anlaşıldığı halde, Türkiye'de mevcut güncel adresinizin bulunmaması, tahkikatlarından da netice alınamaması sebebiyle tarafınıza duruşma gününün ve vasiyetname örneğinin tebliği mümkün olmamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve müteakip maddeleri ile Türk Medeni Kanunu'nun 596. maddesi gereğince; işbu ilânın gazetede (veya internet haber sitesinde) yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra vasiyetnamenin tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı,Tebliğ tarihinden itibaren yasal süre içinde vasiyetnameye karşı itirazlarınızı sunabileceğiniz, iptal veya tenkis davası açma hakkınızın saklı olduğu hususu ilânen tebliğ olunur.09/05/2026
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Basın No: ILN02487680