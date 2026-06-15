T.C. ÇUKURCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Konu : Vasiyetname ilanı









MİRAS BIRAKAN :

HUZEYCA ERTUNÇ- T.C. No:43981222696, 01/01/1930 Çukurcadoğumlu olup, 03/03/2024 tarihinde vefat etmiştir.





İSTEMİSTEM SAHİBİ :

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı Hakkari Noterliği





İLANEN TEBLİGAT YAPILAN :





1-AHMET ERTUNT

- T.C. No:43978222760-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 01/03/1956 d.lu, Yeşilçeşme Mahallesi Çukurca/HAKKARİ





2-ABUZAHİR ERTUNÇ

-T.C. No:43942223908Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 20/06/1963 d.lu, Yeşilçeşme Mahallesi Vatan Cad. No:9 İç Kapı No:2 Çukurca/HAKKARİ





3-MUSA ERTUNÇ

-T.C. No:43921224636-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 10/04/1972 d.lu, WIEN/AVUSTURYA





4-MEHMETSABRİ ERTUNÇ

-T.C. No:43918224700-Hüseyin ve Huzeyca oğlu, 25/02/1974 d.lu, Yeşilçeşme Mah. Vatan Cad. No:9 İç Kapı No:2 Çukurca/HAKKARİ



