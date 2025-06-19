T.C. DENİZLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/170 Esas15.05.2025





HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDENİZLİ DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;





Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Musa Mahallesinde kain 2765 ada 14 parsel sayılı taşınmazdahissedar olan ve gaipliği istenilen Kavukçu oğlu Ahmet oğlu Niyazi, Kavukçu oğlu Ahmet Kızı Zehra, Abban oğlu İbrahim oğlu Mustafa, Arap oğlu Mustafa oğlu Mehmet, Mustafa oğlu Mustafa, Mustafa kızı Fatma, Ahmet oğlu İbrahim, Ahmet kızı Penbe ve Mustafa kızı Zehra'yı tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi ve nerede olduğunu bilen biri olup olmadığı, var ise işbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/170 esas sayılı dosyasına başvuruda bulunmalarının gerektiği, 6 aylık sürede hissedarlar Niyazi, Zehra, Mustafa, Mehmet, Mustafa, Fatma, İbrahim, Penbe, Zehra 'nın yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarınnı bulunduğuna dair herhangi bir başvuruda bulunulmaz ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588. Maddesi gereğince, dava konusu Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Musa Mahallesinde kain 2765 ada 14 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan

Niyazi, Zehra, Mustafa, Mehmet, Mustafa, Fatma, İbrahim, Penbe, Zehra'nın gaipliğine