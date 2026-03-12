T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Davalı Denizli Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde dava konusu Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesi, 307 parsel sayılı taşınmazın maliki Esma'nın gaip olduğunun tespiti ile bu taşınmazın kamulaştırma bedelinin Hazine hesabına aktarılması istemiyle mahkememizin 2025/340 Esas numarasına kayıtlı dava açılmış olmakla; Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesi, 307 parsel sayılı taşınmaz maliki olan

tanıyıp bilenlerin, yaşayıp yaşamadığı konusunda bilgi sahibi olanların, malik olan davalının yaşıyor ise adreslerini bildirmeleri, eğer ölmüş ve geride mirasçı bırakmış ise mirasçılarının isim ve kimlik bilgileri ile adreslerini bildirmeleri, malik davalının mirasçısı olduğunu iddia edenler var ise, iş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/340 Esas sayılı dosyasına başvuruda bulunmalarının gerektiği, 6 aylık sürede malik davalının yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarının bulunduğuna dair herhangi bir bilgi verilmez veya malik davalının mirasçısı olduğuna dair herhangi bir başvuruda bulunulmaz ise, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince, dava konusu Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesi, 307 parsel sayılı taşınmazın maliki olan

davalı Esma'nın gaipliğine ve bu taşınmazın kamulaştırma bedelinin davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmasına karar verileceği