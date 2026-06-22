T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/187-2026/186 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından mahkememizin;





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2026/187 Esas

sayılı dosyasından davalılar Ayşe Ünsal ve Musa Ünsalaleyhine Denizli ili Merkezefendi içesi Aşağışamlı Mahallesi 143 ada 11 parsel sayılı taşınmazdakamu yararı kararı verildiği,





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2026/186 Esas

sayılı dosyasından davalı Mustafa Solak aleyhineDenizliili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı Mah. 0 ada 805parsel, Denizliili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı Mah. 0 ada 808parsel, Denizliili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı mah. 0 ada 810parsel, Denizliili, Merkezefendiilçesi, Aşağışamlı mah. 0 ada 3015 parsel, Denizliili, Merkezefendiilçesi, Aşağışamlı mah. 0 ada 3017 parsel sayılı taşınmazlarda kamu yararı kararı verildiği,





Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş olduğu,





Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,





Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş yöneltmesi gerektiği,





Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,



