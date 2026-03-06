Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEDAŞ Genel Müdürüğü tarafından 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesine göre açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Derinkuyu ilçesine ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;
Davalı
Kamulaştırılan Miktar
Cinsi
Ada No
Parsel No
Mahalle
|Emeti ERGÜN
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
|Hasan Hüseyin KARABAKLA
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
|İbrahim KARABAKLA
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
|İsmail ŞEN
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
|Salim SAYIN
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
Seyit KARABAKLA
Ümmühan ŞEN
|769,93 m2
|Tarla
|262
|16
|YENİ
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi istenmiştir.
Kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği,
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirilmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Derinkuyu T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.