T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEDAŞ Genel Müdürüğü tarafından 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesine göre açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Derinkuyu ilçesine ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.