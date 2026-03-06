Yeni Şafak
T.C. DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO :
2024/47 Esas

Davacı TEDAŞ Genel Müdürüğü tarafından 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesine göre açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı Derinkuyu ilçesine ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;

Davalı
Kamulaştırılan Miktar
 Cinsi
 Ada No
 Parsel No
Mahalle
Emeti ERGÜN769,93 m2 Tarla26216YENİ
Hasan Hüseyin KARABAKLA769,93 m2 Tarla26216YENİ
İbrahim KARABAKLA769,93 m2 Tarla26216YENİ
İsmail ŞEN769,93 m2 Tarla26216YENİ
Salim SAYIN769,93 m2 Tarla26216YENİ

 Seyit KARABAKLA

Ümmühan ŞEN

769,93 m2 Tarla26216YENİ

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi istenmiştir.

  1. Kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

  2. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği,

  3. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirilmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği.

  4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Derinkuyu T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

