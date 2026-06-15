T.C. DİDİM(YENİHİSAR)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

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2026/4 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi,Akbükmah. , 3894ada 14 parselde bulunan tapuda“ARSA ” vasfındaki taşınmazın alanı 338,12m²'dir. Topografik olarakdüz ve eğimsiz arazi yapısında, geometrik olarak dikdörtgenşekle sahiptir. Belediyeden harici yapılan araştırmada Akbük Mahalle sınırları içerisinde, belediye hizmetlerinden yararlanılan 1/1000 ölçekli ayrık nizam 2 katEmsal:0.30 konutimar planındakaldığı bilgisi alınmıştır.Akbük merkez mahalle sınırlarında parselin batıcephesinden 2073. Caddeye, diğer cephelerden de yan parsellere cepheli durumdadır. Satışakonu taşınmazDidim ilçe merkezine 15 km. Akbüksahil kıyı şeridine kuşuçuşu655m. mesafede kalmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapılaşma, yada tarım yapılmayıp, boş arsa niteliğindedir. Sağlık ocağı, sosyal donatı lokasyonlarına yakındenilebilecekmesafededir. Bölge belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmektedir. Ulaşım toplu taşıma araçları veözel araçlarile kolaylıklasağlanabilmektedir. Yakın civarında;2 katlı bahçeli müstakil yapılar yanında, market, anahtarcı, oto yıkama, emlak ofisigibi orta ölçekli işletmeler ve Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulubulunmaktadır. Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur.Katılımcılar tarafından bakılması.





Adresi : Aydın ili, Didim ilçesi,Akbükmahallesi,GöktepeMevkii, 3894ada 14 parsel





Yüzölçümü : 338,12 m2





İmar Durumu :Var





Kıymeti : 3.981.000,00 TL





KDV Oranı : %10



