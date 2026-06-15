Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01
T.C. DİDİM(YENİHİSAR)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DİDİM(YENİHİSAR)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/4 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi,Akbükmah. , 3894ada 14 parselde bulunan tapuda“ARSA ” vasfındaki taşınmazın alanı 338,12m²'dir. Topografik olarakdüz ve eğimsiz arazi yapısında, geometrik olarak dikdörtgenşekle sahiptir. Belediyeden harici yapılan araştırmada Akbük Mahalle sınırları içerisinde, belediye hizmetlerinden yararlanılan 1/1000 ölçekli ayrık nizam 2 katEmsal:0.30 konutimar planındakaldığı bilgisi alınmıştır.Akbük merkez mahalle sınırlarında parselin batıcephesinden 2073. Caddeye, diğer cephelerden de yan parsellere cepheli durumdadır. Satışakonu taşınmazDidim ilçe merkezine 15 km. Akbüksahil kıyı şeridine kuşuçuşu655m. mesafede kalmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapılaşma, yada tarım yapılmayıp, boş arsa niteliğindedir. Sağlık ocağı, sosyal donatı lokasyonlarına yakındenilebilecekmesafededir. Bölge belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmektedir. Ulaşım toplu taşıma araçları veözel araçlarile kolaylıklasağlanabilmektedir. Yakın civarında;2 katlı bahçeli müstakil yapılar yanında, market, anahtarcı, oto yıkama, emlak ofisigibi orta ölçekli işletmeler ve Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulubulunmaktadır. Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur.Katılımcılar tarafından bakılması.
Adresi : Aydın ili, Didim ilçesi,Akbükmahallesi,GöktepeMevkii, 3894ada 14 parsel
Yüzölçümü : 338,12 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.981.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:45
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02487087