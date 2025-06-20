T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/184 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

İzmir ili, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi,





ADA NO

:

240





PARSEL NO

:

24





VASFI

:

Arsa





YÜZÖLÇÜMÜ

:

461,61





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

ZEKİ YOLCU





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI

:

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI





KAMULAŞTIRMANIN VE





BELGELERİN ÖZETİ

:

Belediye İmar Komisyonunun 16/10/2024 tarih ve 18 sayılı kararı





Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/184 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.





4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/184 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ

11/09/2025

GÜNÜ SAAT 11.40'a BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,





Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri;Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin

Vakıf Bank Dikili Şubesine