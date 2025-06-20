Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
İzmir ili, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi,
ADA NO
:
240
PARSEL NO
:
24
VASFI
:
Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ
:
461,61
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
ZEKİ YOLCU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
:
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
:
Belediye İmar Komisyonunun 16/10/2024 tarih ve 18 sayılı kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/184 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/184 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ
11/09/2025
GÜNÜ SAAT 11.40'a BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,
Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri;Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin
Vakıf Bank Dikili Şubesine
hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.06.05.2025
Basın No:ILN02244734
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