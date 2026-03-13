Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:01
T.C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2024/351 Esas 30.01.2026
İLAN METNİ
Davacı tarafından davalılar aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Dava konusu
Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey 179 ada 16 parsel
sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalı Özhan Yavuz'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, dava dilekçesi ve tensip zaptının ve davayı takip etmeyen taraflara tebliğ edilmemesinin hukuki dinlenilme hakkını ihlal anlamına gelmeyeceği, (bknz;
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin
19.05.2023 tarihli 2022/1755 Esas, 2023/1290 Karar,
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin
08.06.2023 tarihli ve 2023/26 Esas, 2023/1332 Karar), bilirkişi raporlarının
YALNIZCA
davayı takip eden taraflara tebliğ edileceği ve davalı Özhan Yavuz'un dava konusu taşınmaz üzerindeki iki katlı evin ikinci katının davalı Özhan Yavuz tarafından yapılıp yapılmadığı hususunda beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar kesin süre verilmesine, aksi halde muhdesat iddiasını reddetmiş sayılacağı hususunda ihtarat ve duruşma tarihinin 14/05/2026 günü saat 10:00 olduğu hususunun ilanen tebliğ edilmesine Bu hususta gereği duruşmanın bırakıldığı 14/05/2026 tarihinden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur. İLGİLİ KİŞİ : ÖZHAN YAVUZ - 67459288694 DÜZCE ili, GÜMÜŞOVA ilçesi, YEŞİLYAYLA mah/köy, 32 Cilt, 69 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, NEZEHİ ve NESRİN oğlu/kızı, 22/07/1975 dogumlu,
