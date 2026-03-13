T.C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2024/351 Esas 30.01.2026





İLAN METNİ









Davacı tarafından davalılar aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Dava konusu

Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey 179 ada 16 parsel

sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalı Özhan Yavuz'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, dava dilekçesi ve tensip zaptının ve davayı takip etmeyen taraflara tebliğ edilmemesinin hukuki dinlenilme hakkını ihlal anlamına gelmeyeceği, (bknz;

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin

19.05.2023 tarihli 2022/1755 Esas, 2023/1290 Karar,

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin

08.06.2023 tarihli ve 2023/26 Esas, 2023/1332 Karar), bilirkişi raporlarının

YALNIZCA