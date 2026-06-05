T.C. DÜZCE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLANEN TEBLİĞ

Davacı SERKAN ÖZTÜRK tarafından Özbekistan vatandaşı, 98725120554 Yabancı Kimlik numaralı 02/09/1987 doğumlu, OLIMJON MAMAJONOV ile ZAMZAMXON MAMAJONOV kızı, Davalı ZULKHUMOR MAMAJONOVA adresi meçhul aleyhine 05/08/2025 tarihinde TMK 166/1 maddesine dayalı olarak tarafların boşanmalarını talep ile dava etmiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK'nın 121,122,126,128,129,129,131 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu ve HMK 117, 127 maddeleri gereğince "Tensip zaptı, dava dilekçesinin Davalı ZULKHUMOR MAMAJONOVA'YA iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.07/05/2026