Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. DÜZCE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. DÜZCE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
ESAS NO
:
2023/745
KARAR NO
:
2025/360
Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2025 tarihli ilamı ile TCK. 86/2. maddesi gereğince 5 AY 18 GÜN HAPİS, TCK. 58/1. Maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve TCK 53/1-a,c,d,e maddeleri gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilen Hanifi ve Nazlı oğlu, 02/11/1979 doğumlu, Adıyaman, Besni, Çakırhüyük mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık ÇELEM CANKARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi de tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince HÜKÜM ÖZETİNİN TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000'NİN ALTI BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunulup bu beyan tutanağa geçirilmek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR.
Sevgi ATASAYAR
Yazı İşleri Müdürü
59595
e-imzalıdır
Murat KURT
Hakim 151441
e-imzalıdır
Basın No:ILN02243387
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