Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2017/95 Esas
KARAR NO
:
2020/449
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla taşımak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2020 tarihli ilamı ile 3/5-4.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, tecilli 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Dumıtru ve Anişuara oğlu, 18/05/1987 doğumlu, Romanya vatandaşı ILIE CRISTIAN DOBRIŞAN ve Marıan-İora oğlu, 10/07/1992 d.lu, Romanya vatandaşı LUCIAN ADRIAN MARCU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 18.06.2025
Basın No:ILN02244978
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