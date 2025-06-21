T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2017/95 Esas





KARAR NO

:

2020/449





Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla taşımak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2020 tarihli ilamı ile 3/5-4.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, tecilli 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Dumıtru ve Anişuara oğlu, 18/05/1987 doğumlu, Romanya vatandaşı ILIE CRISTIAN DOBRIŞAN ve Marıan-İora oğlu, 10/07/1992 d.lu, Romanya vatandaşı LUCIAN ADRIAN MARCU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,



