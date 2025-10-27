Giriş Tarihi: 27.10.2025 00:01
T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/1105 Esas
KARAR NO
:
2024/769
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Beytullah ve Hatice oğlu, 21/03/1979 doğumlu, İran Ülkesi vatandaşı Saeıd HOSSEIN NEZHADIAN AZAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İTİRAZ yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 23.10.2025
