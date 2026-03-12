T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N









DOSYA NO

:

2023/1016 Esas





KARAR NO

:

2024/967





5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile 3/5-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, erteli 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Vakıf ve Şefika oğlu, 26/11/1985 doğumlu, Azerbaycan ülkesi vatandaşı MAHARRAM ZEYNALOV tüm aramalara rağmen bulunamamış,Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,



