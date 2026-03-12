Giriş Tarihi: 12.03.2026 00:01
T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/1016 Esas
KARAR NO
:
2024/967
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile 3/5-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, erteli 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Vakıf ve Şefika oğlu, 26/11/1985 doğumlu, Azerbaycan ülkesi vatandaşı MAHARRAM ZEYNALOV tüm aramalara rağmen bulunamamış,Gerekçeli karar ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 10.03.2026
