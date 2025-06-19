T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN





ESAS NO

:

2023/1018 Esas





DAVACILAR

:

NECMİ ÖZDEMİR, AHMET HİLMİ BAHADIR





DAVALILAR

:

HURİYE CİVANGİL (Ali ve Fatma kızı, 1952 d.lu, 42*******60 TC Nolu)





Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat iade edildiğinden ve adres araştırmasından da sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



