Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
:
2023/1018 Esas
DAVACILAR
:
NECMİ ÖZDEMİR, AHMET HİLMİ BAHADIR
DAVALILAR
:
HURİYE CİVANGİL (Ali ve Fatma kızı, 1952 d.lu, 42*******60 TC Nolu)
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat iade edildiğinden ve adres araştırmasından da sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
TMK'nun 644.mad.göre Edirne ili, Süloğlu ilçesi, Domurcalı Köyü; 152 ada 22 parsel, 146 ada 4 parsel, 230 ada 11 parsel ve 148 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca durusma günü olan 15/10/2025 saat 10:55'de mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243814
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